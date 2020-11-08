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В сеть выложили интимное видео с Дзюбой, также его отстранили от сборной

Дзюба ограничил возможность комментирования его постов для всех пользователей инстаграма.

Фото : sports.ru8 ноября 2020, 20:50

Капитан "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюда отстранен от матчей национальной команды, передает zakon.kz со ссылкой на телеграм-канал сборной России.

Ранее в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы.

Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу <...>. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста, - заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Футболист после слива видео закрыл инстаграм. Сейчас на аккаунт футболиста нельзя подписаться, однако его публикации доступны тем, кто уже был подписан на профиль.

Кроме того, Дзюба ограничил возможность комментирования постов для всех пользователей инстаграма.

Согласно информации Baza, телефон Дзюбы взломали несколько недель назад. Ему не выдвигали требований по поводу видео. После взлома Дзюба почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое.


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