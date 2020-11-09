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Казахская игра тогызкумалак распространяется в Корее

Первый кружок по изучению казахской национальной настольной игры открыли в пригороде Сеула год назад.

Фото : 24kz9 ноября 2020, 07:16

В Сеуле прошел день знакомства с тогыз кумалаком. 10 досок для этой казахской национальной игры подарили корейским игровым кружкам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Организатор мероприятия - посольство нашей страны в Сеуле - приурочило церемонию к 175-летия Абая. Известно, тогыз кумалак был любимой игрой казахского поэта и мыслителя.

Вместе с досками участникам церемонии вручили сборники произведений Абая Кунанбаева, переведенные на корейский язык. Первый кружок по изучению казахской национальной настольной игры открыли в пригороде Сеула год назад. Позже доски южнокорейцам прислала Федерация тогыз кумалака из Нур-Султана. На церемонии некоторые участники впервые сыграли в казахскую игру.

Тогыз кумалак способствует развитию математического мышления. С прошлого года в Корее уделяется большое значение играм. Конечно, все больше детей играют в мобильные и компьютерные игры, но в них исход можно предугадать и человек не видит эмоции соперника. В настольных играх образуется новая ситуация, нужно следить за реакцией другого игрока. Поэтому настольные игры помогают детям адаптироваться в обществе и развивают интеллект, - отметил руководитель организации по исследованию игр Чо Хен Сук.


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