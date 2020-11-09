Землетрясение зарегистрировано близ Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 421 км на восток от Алматы.

Ночью 8 ноября неподалеку от Алматы было зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 8 ноября 2020г. в 23:37 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 421 км на восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.8.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 43.37° с.ш. 82.09° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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