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Землетрясение зарегистрировано близ Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 421 км на восток от Алматы.

Фото : almaty.tv9 ноября 2020, 07:32

Ночью 8 ноября неподалеку от Алматы было зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 8 ноября 2020г. в 23:37 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 421 км на восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.8.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 43.37° с.ш. 82.09° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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