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Прирост случаев пневмонии и ни одной смерти от нее - новая статистика за сутки

За прошедшие сутки зафиксированы 46 случаев.

Фото : Бауыржан Жуасбаев9 ноября 2020, 09:02

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 ноября предоставили а Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 44 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39104, летальных случаев - 409, выздоровевших - 29182.

Смертность

Что касается смертности, то от коронавирусной пневмонии за сутки не умер ни один человек. От коронавируса скончались 6 человек.

Всего с 1 августа от пневмонии умерли 409 человек, от коронавируса - 1899.


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