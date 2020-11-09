Цены на ПЦР-тесты снизили в Казахстане в два раза

Цены на ПЦР-тест были снижены с 18 000 до 9 000 тенге.

Цены на ПЦР-тесты и маски в Казахстане снизили, передает zakon.kz.

В Послании к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на стоимости тестов на коронавирус и средств защиты.

"Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено провести анализ адекватности цен и обеспечить мониторинг ценовой политики лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты", - сообщили в Агентстве.

В результате, цены на ПЦР-тест были снижены с 18 000 до 9 000 тенге, путем заключения с 36 субъектами рынка антимонопольного комплаенса, предусматривающего прозрачную торгово-сбытовою политику (ТОО "КДЛ "Олимп" и ТОО "Инвиво" установил цены не более 9 тысяч тенге, отдельные лаборатории ТОО "Сункар" и ТОО "Айгерим" снизили цены до 6 000 и 7 000 тенге соответственно).

Цены на медицинские маски снижены производителями в среднем до 21 тенге за штуку. Наценки дистрибьюторов и розничных сетей снижены с 20 до 3 тенге, в среднем с 60 до 26 тенге путем разработки антимонопольного комплаенса с производителями, дистрибьюторами и розничными сетями.

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