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Женщина наконец родила дочь после 14 сыновей

Малышка стала самым большим подарком для семьи в 2020 году.

Фото : Lad Bible9 ноября 2020, 11:14

Семья из американского штата Мичиган наконец дождалась желанного пополнения. У них родилась дочь, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Малышку, у которой есть 14 старших братьев, назвали Мэгги Джейн. Отец семейства Джей Швандт сказал, что она стала самым большим подарком в 2020 году.

Мои родители наконец получили маленькую девочку. Я даже не знаю, есть ли у моей мамы розовая одежда, - рассказал старший сын, 28-летний Тайлер.

Сообщается, что вероятность родить 14 мальчиков подряд составляет 0,2%.

Джей и Кэтри Швандт познакомились в средней школе и поженились в 1993 году. Окончив учебу, они родили троих мальчиков, и не успокоились на достигнутом.

Счастливые родители не сказали, будет ли Мэгги последним ребенком в большом семействе.


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