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Культура и шоу-бизнес

Фигуристка Маргарита Дробязко впервые показала дочь, которую родила в 52 года

Фигуристка Маргарита Дробязко впервые показала дочь, которую родила в 52 года , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 07:59 Фото: Instagram/drobiazko_margarita
В декабре 2024 года литовская звезда танцев на льду Маргарита Дробязко впервые стала мамой. Фигуристка родила дочь от своего партнера Повиласа Ванагаса. Спортсменка опубликовала в Instagram первые снимки малышки, сообщает Zakon.kz.

Дочь знаменитости назвали Николиной.

"Вот уже месяц, как мы с Николиной вернулись домой. Наконец выпала свободная минутка поделиться первыми фотографиями с выписки. А главное, поблагодарить всех врачей, которые сделали мою беременность не только возможной, но приятной и счастливой", – написала участница пяти Олимпийских игр.

Маргарита, которая стала мамой в 52 года, рассказала, что благодаря "профессионалам с большой буквы" роды были легкими, а восстановление – быстрым. Также звезда "Ледникового периода" раскрыла, что рожала в Москве – в Центре акушерства имени В.И. Кулакова.

Кроме того, Маргарита поблагодарила друзей и близких за поддержку, а всех поклонников и подписчиков – за поздравления и подарки.

Ранее стало известно, что Тимати с матерью и детьми отдыхает в Париже.

Аксинья Титова
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