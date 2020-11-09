Духовенство РК призывает не совершать провокационных действий в связи с отменой жума намаза

В мечетях страны разрешено проводить пятикратные молитвы, кроме пятничных.

Как известно, со 2 ноября во всех мечетях разрешается проводить пятикратные молитвы, кроме пятничных. В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление, сообщает zakon.kz.

В своем обращении ДУМК пояснило, что пятничная молитва в мечетях пока приостанавливается, но полуденная молитва (зухр) проводиться будет и призывает мусульманское сообщество подчиняться законам государства и не совершать никаких провокационных действий в связи с тем, что жума намаз временно отменен в целях нераспространения вирусной инфекции Covid-19.

Опираясь на достоверные исламские источники, духовенство объясняет свой призыв тем, что "Если имам (глава) на законных основаниях не разрешает народу страны собираться, люди не должны собираться" (Фатава Хиндия, 1/206). То есть в соответствии с мазхабом Абу Ханифа, глава государства или его заместитель должны дать разрешение, чтобы пятничная молитва была действительной, ведь пятничная молитва - одно из проявлений ислама, и она должна совершаться открыто.

Во-вторых, ханафитский мазхаб, которого придерживается Казахстан, гласит: "Если не разрешено совершать пятничную молитву, то совершается полуденная молитва, как обычно, джамаатом" (Фатава Баззазия, 1/69)". Поэтому в пятницу разрешается совершать полуденный намаз джамаатом в мечетях при соблюдении санитарных требований или совершать его дома.

Духовное управление мусульман Казахстана призывает прихожан мечетей с пониманием и терпением отнестись к решению правительства о приостановлении пятничной молитвы.

В чем разница между жума намазом и полуденной молитвой, пояснил главный имам мечети "Али Мухаммед" г. Алматы Канатали Такиров:

- Жума намаз является обязательным для всех мусульман-мужчин, начиная с 18 лет, его нельзя пропускать. А полуденная молитва – зухр это один из пяти намазов и его необязательно совершать в мечети, можно совершать дома.

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