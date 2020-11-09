Появились новые фото финалисток Мисс Алматы-2020

Известен состав Топ-11 финалисток.

Кто они, самые красивые девушки Алматы? Корреспондент zakon.kz предлагает посмотреть на участниц Мисс Алматы-2020, вошедших в Топ-11. Только одна из них получит корону победительницы и право представлять мегаполис на Мисс Казахстан.

7 ноября состоялся модельный тур финала в формате ток-шоу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Девушки показали, как умеют ходить по подиуму. Один раз девушки показали дефиле в коктейльных и вскоре переоделись в вечерние платья и снова прошлись по подиуму. По итогам этапа жюри пропустило в предфинал всех 11 девушек. Но в самый главный финал попадут только 5 участниц.

Те, кто выбыл из конкурса на предыдущих этапах, конечно, огорчаются, но они интересуются, поддерживают, приходят к нам. Атмосфера дружеская, девочки сдружились, поддерживают друг друга, - сказал председатель оргкомитета Совет Сеитов.

В этом году конкурс идет рекордные 9 месяцев, и в скором времени станут известны его итоги. А пока предлагаем посмотреть на самых красивых девушек Алматы этого года.

Юлия Беркович, 23 года

Александра Розанова, 20 лет

Салтанат Нурпеисова, 18 лет

Амира Скак, 20 лет

Томирис Рустамова, 19 лет

Милана Нацибулина, 18 лет

Айгерим Габит, 22 года

Асият Исембаева, 20 лет

Валерия Сорокотяга, 19 лет

Гульнур Темиргаликызы, 20 лет





Жанель Абылкасымова, 22 года

Подготовил Альберт Ахметов

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