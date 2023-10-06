Когда пройдет презентация финалисток "Мисс Астана-2023"

Мероприятие пройдет 10 октября в 14:00 в концептуальном ресторане французской кухни ресторанного холдинга Sun Group LouLou.

С 2023 года ответственность за проведение городского конкурса красоты "Мисс Астана" на себя взял оргкомитет конкурса "Мисс Казахстан". Их главная цель – улучшить качество столичного конкурса красоты и подготовить самых достойных девушек для дальнейших побед.



В качестве почетных гостей на презентацию 17 финалисток конкурса и пресс-конференцию приглашены представители столичных СМИ, селебрити, медиа-инфлюенсеры и популярные блогеры. Гости мероприятия в числе первых узнают о самых свежих новостях, связанных с конкурсом, и услышат о плане проведения грандиозного финала.

В список жюри вошли президент национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" Айдай Исаева, победительница прошлого сезона Томирис Какимова, блогер и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, певица и заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева и директор Государственной академической филармонии им. Рахмадиева Ерлан Дакенов.

В этом году для отбора на участие в престижном конкурсе красоты с февраля месяца проводился еженедельный кастинг, на котором проходили свыше тысячи девушек. В июне организационным комитетом "Мисс Казахстан" была организована презентация потенциальных участниц финала "Мисс Астана", на которой девушки делились подробной информацией о себе, демонстрировали таланты и умения, а также презентовали свое лучшее дефиле.

Это событие стало важным шагом в стремлении нашего общества к созиданию и социальной ответственности, ведь будущие конкурсантки также представили гостям важный благотворительный проект, над которым они работали долгое время.

По мере приближения финала конкурса девушки участвуют во множестве промежуточных туров. На сегодняшний день они уже успели посетить конкурс талантов, кулинарные бои, благотворительные акции, субботники в честь заботы о любимом городе и многое другое.

Организационный комитет "Мисс Казахстан" долгое время выступает за поддержку благотворительных проектов и создание лучшего общества. Это дает возможность не только помочь людям, попавшим в беду, преодолеть их трудности, но и помогает нам транслировать свои личные ценности и убеждения и мотивировать окружающих на распространение позитивного влияния.

Финал "Мисс Астана-2023" пройдет 12 октября в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева.

С биографиями и интересными фактами о конкурсантках можно ознакомиться тут.