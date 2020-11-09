Три ОПГ ликвидировали в Казахстане

Из незаконного оборота изъято более 21 тонны различных наркотиков, в том числе: около 5,5 тонн марихуаны, почти 300 кг гашиша, более 60 кг синтетики и 250 гр. героина.

Деятельность трех ОПГ по незаконному культивированию конопли ликвидирована в Казахстане, сообщил на брифинге начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент zakon.kz.

Завершена масштабная операция "Карасора", которая проводится ежегодно с июня по октябрь. Ее основными целями являлись – противодействие культивированию, заготовке и вывозу конопли из южных регионов страны, а также пресечение деятельности ОПГ, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов. По итогам операции выявлено 830 преступлений, в том числе 383 факта сбыта, 162 незаконного хранения наркотиков, 233 культивирования конопли. Ликвидирована деятельность трех ОПГ, в отношении которых возбуждено 7 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 2 их лидера и 16 участников, — сообщил Маткенов.

По его словам, из незаконного оборота изъято более 21 тонны различных наркотиков, в том числе:около 5,5 тонн марихуаны, почти 300 кг гашиша, более 60 кг синтетики и 250 гр. героина.

Он добавил, что ликвидированы 62 плантации культивируемой конопли в Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях. Их общая площадь превышала 260 гектаров.

При этом изъято и уничтожено 53 тысячи кустов конопли весом более 20 тонн. "Лидером" в культивировании конопли стала Кызылординская область, где ликвидировано 48 плантаций и изъято более 14 тонн наркосодержащих растений, — подчеркнул глава департамента по противодействию наркопреступности.

Всего, согласно его информации, возбуждено 14 уголовных дел по незаконному культивированию и 3- по сбыту наркотиков в особо крупных размерах, задержано 11 подозреваемых лиц.

Он напомнил, что ранее в МВД информировали общественность о проведении одной такой операции. Тогда в ходе воздушного патрулирования в Карагандинской области были задержаны жители Кызылорды, пытавшиеся скрыться на двух специально оборудованных автомашинах повышенной проходимости "Toyota Land Cruiser".

Для их задержания пришлось применить оружие. На месте преступления были обнаружены плантации конопли, сооружения для проживания и хранения агротехники, а также арычная система орошения с бассейном. Изъято 468 кустов наркосодержащих растений, — заключил Маткенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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