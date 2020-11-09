В Казахстане внесли изменения в закон о культуре. Как будут работать артисты?

Между исполнителем и организатором должен быть договор, в котором будут прописаны правила поведения артиста.

В начале ноября Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон о культуре. Они коснулись работы артистов. Теперь им официально нельзя материться, употреблять алкоголь и наркотики до и во время концерта. Ответственность за исполнение закона лежит на организаторах концертов. Корреспондент zakon.kz узнал, как артисты относятся к поправкам, и как Минкульт будет регулировать их поведение на сцене.

Закон о культуре дополнили нормами, которые касаются библиотек и музеев, организаций культуры, художественных советов, общественно значимой литературы, а также организации концертов. Нас интересует последнее.

Согласно поправкам, организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий обязаны:

- не использовать контент, который направлен на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности;

- "обеспечить надлежащее поведение артистов при обращении со зрителями" до концерта и после него. (артист не должен выступать под алкогольным или наркотическим опьянением и не материться);

- информировать зрителя об использовании фонограммы во время концерта.

Мы спросили у артистов как они относятся к поправкам.

Певец Али Окапов говорит, что поправки его не коснутся, поскольку он и до этого не пил и не употреблял до и во время концертов.

Что касается остальных артистов, я знаю, что есть те, кто, к сожалению, все-таки прибегают к таким уловкам.

По его словам, ранее действительно были инциденты, когда коллеги вели себя неподобающе на сцене, это приводило к конфликтам.

Но запретить это одно, как они собираются это контролировать - мне больше это интересно, - говорит Окапов.

Участник группы MONEYКЕНЫ Алексей Нехорошев поддерживает поправки. Они лишь улучшат качество выступлений, считает он. Правда, артистам, в песнях которых есть нецензурная брань, будет трудно. Тут есть три варианта решения проблемы:

1-й вариант: штраф будет включаться в гонорар артиста. Он сможет исполнить песню, потом оплатить штраф, сумма которого заранее будет включена в стоимость его выступления;

2 -й вариант: заменить все матерные слова на приемлемые;

3-й вариант: делегировать исполнение матерных слов зрителю, который пришел на концерт. Формально артист не будет нарушать закон и ему не смогут выписать штраф.

Организатор концертов Олег Ходыкин не поддерживает поправки. Говорит, что Минкульт поступил глупо.

Мы возвращаемся в советские времена. В век развития технологий, интернета и той же цифровизации что-то запрещать делать со сцены, как минимум глупо. Потому что люди в любом случае будут этот материал давать через интернет. Как я понимаю, следующий шаг – казахстанские власти в лице Министерства культуры должны запретить, к примеру YouTube, Instagram и все социальные сети, в которых, не дай боже, кто-то кого-то обзовет.

Однако Ходыкин поддерживает норму о фонограмме. Он считает, что будет честно, если организаторы будут предупреждать о его наличии на афише. Но как регулировать поведение артиста на сцене, он пока не знает:

Единственное, что мы можем сделать, это возложить ответственность на артиста и предупредить о том, что у нас есть такой закон. Я уверен, что часть артистов, в том числе и достаточно качественных, мы потеряем. Казахстан и так не самая топовая страна для приезда мировых артистов, а с такими законами мы этих артистов еще и поубавим, - говорит он.

Юрист Жанетта Бегахметова объяснила, что поведение артиста можно регулировать с помощью документов. Закон будет работать так: между артистом и организатором концерта будет подписываться договор. В нем укажут все условия между юридическим лицом и исполнителями. Ответственность будет предусмотрена за то, о чем говорится в поправках: пропаганду насилия, возбуждение розни, мат, алкоголь, наркотики и утаивание информации об использовании на концерте фонограммы.

Следует учесть, что все условия, прописанные в договоре, соответствуют обычаям делового оборота и не противоречат нормам законодательства РК. В случае, если исполнитель нарушит условия договора в части несоблюдения норм законодательства, то организатор вправе обратиться в уполномоченный орган, где в отношении исполнителя будут применяться соответствующие санкции, - рассказала она.

Юрист говорит, что за нецензурную брань и распитие алкоголя в Административном кодексе уже предусмотрено наказание. Там четко прописаны и сумма штрафа, и срок ареста. Но вот нам пока неизвестна сумма штрафа за нарушение нормы об использовании фонограммы. Нужно дождаться поправок в Административный кодекс. Норма о фонограмме, к слову, существует не только в Казахстане. Похожие законы есть в России, Молдове, Италии, Германии, Франции, пояснила она.

А вообще, зачем артисты используют фонограмму? По словам Али Окапова, на то есть две причины: когда артист не может петь живьем, и когда не позволяет техническое оснащение.

Бывали случаи, когда приходит какая-нибудь группа и микрофонов не хватает на всех исполнителей. О каком живом исполнении может идти речь, когда элементарно микрофонов не хватает? Прежде чем исполнять что-то без фонограммы, обязательно нужно проверять аппаратуру. Должна быть, грубо говоря, репетиция. Нужно предоставить возможность артисту хотя бы два раза попробовать, пощупать, понять, какая аппаратура стоит, как она себя ведет, какие у нее есть минусы. Но не всегда дают возможность даже на саундчек. Организаторы не считают важным порепетировать, настроить аппаратуру, - говорит он.

Фото: Pixabay

Не следует думать, что организатора обязательно оштрафуют, если будет какое-то нарушение. Привлекать к ответственности будут только при обращении в полицию:

Так как в Казахстане отсутствует цензура, то артист самостоятельно определяет репертуар, но если поступит обращение от зрителей о присутствии мата и иных неприемлемых действий, то артист будет привлечен к административной ответственности уполномоченным органом, в данном случае органом внутренних дел, - сказала юрист Жанетта Бегахметова.

В Министерстве культуры также рассказали корреспонденту, как видят исполнение нового закона.

Порядок использования фонограмм планируется определить в подзаконном акте, где будет предусмотрено обязательное информирование использования фонограммы во всей рекламной продукции и в прикассовых зонах. Это даст возможность зрителю право выбора платить за концерт под фонограмму или отказаться от него, непременно это также отразится на стоимости билета.

В ведомстве подтверждают слова юриста о том, что между исполнителем и организатором должен быть договор, в котором будут прописаны правила поведения артиста.

Несомненно, данная поправка приведет к положительным результатам и повлияет на снижение количества исполнителей, использующих плюсовую фонограмму. Вместе с тем, учитывая, что данная норма вводится впервые, вопрос об установлении административной ответственности за нарушение данной нормы будет рассматриваться по результатам правоприменительной практики, - отметили в Минкульте.

Айтурган Азимжанова

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