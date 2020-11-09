Назначен новый председатель совета директоров АО "КазТрансГаз"

Им стал известный государственный деятель Адильбек Джаксыбеков.

Решением Правления и Совета директоров АО НК "КазМунайГаз" на должность Председателя Совета директоров АО "КазТрансГаз" назначен Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович.

Занимавший эту должность, Шарипбаев Кайрат Каматаевич, на основании решения Совета директоров АО НК "КазМунайГаз" и по согласованию с Правлением АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", назначен Председателем Правления АО "КазТрансГаз", занимая по совместительству должность заместителя председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа АО НК "КазМунайГаз".

Сулейманов Рустам Эдуардович занимавший пост генерального директора компании назначен заместителем Председателя Правления АО "КазТрансГаз".

Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович имеет большой опыт руководящей работы в государственных структурах. Ранее занимал пост Министра индустрии и торговли, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Советника Президента Республики Казахстан, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации, Министра обороны, Государственного секретаря, акима города Астаны. В период с 2018 года по 2019 год являлся Председателем Совета директоров АО "Корпорация "Цесна".

Шарипбаев Кайрат Каматаевич имеет огромный опыт работы в газовой отрасли, начиная с 2001 года. В августе 2016 года был назначен исполнительным вице-президентом по транспортировке и маркетингу газа, с июня 2018 года занимает должность заместителя председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа АО НК "КазМунайГаз", курируя деятельность всей группы компаний АО "КазТрансГаз". С декабря 2015 года занимал должность Председателя Совета директоров АО "КазТрансГаз".

Напомним, что АО "КазТрансГаз" является основной газотранспортной и газоснабжающей компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и на зарубежном газовом рынке. Компания создана в соответствии с Постановлением Правительства РК в феврале 2000 года.

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