Айжан Байзакова шокировала новыми откровениями

Она рассказала, как уходила от одиночества.

Звезда интернета и светских вечеринок Айжан Байзакова сделала откровенное заявление. Несмотря на свою популярность, Байзакова испытывала психологические проблемы, что привело к зависимости. Об этом девушка рассказала в своем Instagram, передает zakon.kz.

Байзакова сообщила, что всегда боялась одиночества, из-за чего вынуждала себя быть другой, и гулять на вечеринках в нетрезвом состоянии на протяжении 5 лет. Девушка призналась, что в трезвом состоянии она очень злая, требовательная, придирчивая, агрессивная, а будучи пьяной была достаточно доброй и веселой, что привлекало к ней людей. И только сейчас она поняла, что это ей не интересно.

Я могла перепить многих мужчин, и ровно ходить на своих двух. Так мне было проще справляться со своими внутренними проблемами, я не замечала кто рядом со мной, и что от меня хотят. Куча ненужных людей рядом, которые привыкли ко мне веселой и пьяной(...) Мне сейчас комфортно наедине с собой, и всегда было, я любила одиночество, но я думала что это не правильно. И заставляла себя выходить в люди и бухать чтобы вытерпеть это. Я человек со своими психологическими проблемами, с которыми я должна справится в трезвую... И я не говорю что «все это навсегда». Жизнь такая, мы не знаем что будет завтра. Но на данный момент я бы не хотела снова быть в иллюзии счастья, так же как и создавать его для всех.. и это не только про алкоголь, - написала Байзакова.

Знаменитость назвала основную причину, по которой она сама и другие люди тянутся к бутылке.

Я не осуждаю тех кто пьёт, так как чаще это психологические проблемы, кому то легче и осуждать за это не стоит, нужно помогать. Все вещества которые делают вас другими, не приведут ни к чему хорошему.. Я буду учиться тусить, танцевать и веселиться без этого, и надеюсь на Помощь тех кто меня действительно любит такой какая я есть, - добавила Айжан.

Добавим, что сейчас девушка воспитывает сына.

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