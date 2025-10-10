Беременная Айжан Байзакова улетела из Казахстана
Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова в соцсетях рассказала подписчикам, что улетела из Казахстана в Турцию, сообщает Zakon.kz.
Снимки с супругом на фоне домов различных исторических эпох она поделилась в Instagram.
"Осень в Стамбуле", – подписала пост Байзакова.
Подписчики порадовались за блогера и поддержали в комментариях:
– Смотрю на вас двоих и понимаю, счастье есть.
– Кто бы мог подумать, что из Айжан выйдет такая прекрасная жена.
– Счастье – это так просто, когда рядом нужный человек.
– Смотрю на вас и радуюсь. Из всех блогеров и артистов я подписана только на вас. Есть чему учиться у вас.
Ранее Байзакова раскрыла пол третьего ребенка и растрогала фанатов.
