#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Культура и шоу-бизнес

Беременная Айжан Байзакова улетела из Казахстана

Айжан Байзакова улетела из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 18:37 Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова в соцсетях рассказала подписчикам, что улетела из Казахстана в Турцию, сообщает Zakon.kz.

Снимки с супругом на фоне домов различных исторических эпох она поделилась в Instagram.

"Осень в Стамбуле", – подписала пост Байзакова.

Подписчики порадовались за блогера и поддержали в комментариях:

– Смотрю на вас двоих и понимаю, счастье есть.

– Кто бы мог подумать, что из Айжан выйдет такая прекрасная жена.

– Счастье – это так просто, когда рядом нужный человек.

– Смотрю на вас и радуюсь. Из всех блогеров и артистов я подписана только на вас. Есть чему учиться у вас.


Ранее Байзакова раскрыла пол третьего ребенка и растрогала фанатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Айжан Байзакова сообщила о второй беременности
15:08, 10 июля 2023
Айжан Байзакова сообщила о второй беременности
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
14:59, 06 марта 2023
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Он поднимает на меня руку: блогер Айжан Байзакова напугала подписчиков
18:18, 20 июня 2024
Он поднимает на меня руку: блогер Айжан Байзакова напугала подписчиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: