Солдат-срочник убил сослуживцев и сбежал с оружием в России

Объявлен план-перехват.

На военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже солдат-срочник, вооруженный топором, напал на людей, передает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, позже он открыл огонь из оружия и сбежал.

По предварительным данным, несколько человек погибли, еще один человек ранен.

Открывший огонь по сослуживцам в Воронеже — 20-летний Антон Макаров. По предварительной информации, он застрелил водителя и дежурного по полку.

С пистолетом Макарова, который забрал с тела дежурного, сбежал. Возможно, при нем еще два магазина.

План перехват объявлен в Советском районе Воронежа. На месте работает Росгвардия — именно в этом районе скрывается 20-летний Антон Макаров, убивший троих сослуживцев.

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