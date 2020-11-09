Адвокат Биртанова обратился к казахстанцам

Биртанову 7 ноября изменили меру пресечения на домашний арест.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов благодарит казахстанцев за поддержку. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Куряченко, передает zakon.kz.

Мой подзащитный Биртанов Елжан всем сердцем благодарит своих коллег по всему Казахстану и общественных деятелей, блогеров, журналистов, и всех тех, кто поддержал его в этой непростой ситуации, -сказал он.

"Бывшему министру было важно узнать о поддержке казахстанцев. Это огромная для него честь", - добавил адвокат.

3 ноября Комитет по финансовому мониторингу подтвердил информацию о задержании Елжана Биртанова. Его заподозрили в хищении бюджетных денег и арестовали.

Сразу после этого врачи Казахстана написали коллективное письмо с просьбой отпустить его под домашний арест. Была запущена даже петиция в его поддержку. Следом в суд Нур-Султана поступили поручительства за него от известных врачей и депутатов. В итоге, Биртанову 7 ноября изменили меру пресечения на домашний арест.

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