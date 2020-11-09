Махамбет Досмухамбетов с рабочей поездкой побывал в Жылыойском районе

В следующем году начнется строительство центрального стадиона на 3000 мест в городе Кульсары.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов совершил рабочий визит в Жылыойский район, ознакомившись с социально-экономической ситуацией в регионе и проверив готовность к прогнозируемой второй волне коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

Сперва Махамбет Досмухамбетов посетил центральную районную поликлинику, проверив степень готовности к прогнозируемой второй волне COVID-19. Поликлиника, в которой работают 122 врача и 435 медицинских работников среднего звена, принимает до 1250 пациентов в смену. Проверялись готовность врачей и наличие на складах медикаментов, одноразовых средств защиты.

Выражаю особую признательность вам за мужество в борьбе с опасным вирусом. В соответствии с поручением Главы государства ознакомился с подготовительными работами. Убедился, что эти работы ведутся на должном уровне, имеется достаточный резерв средств защиты и лекарств. Как видим, сегодня многие страны оказались в тяжелой ситуации из-за COVID-190. Поэтому у нас должна быть постоянная готовность. Мы готовы в любое время оказать районам необходимую помощь, - сказал аким области, беседуя с врачами.

Для нас важны здоровье и безопасность каждого. Жители должны помнить о сложной ситуации летом, нужно вновь усилить бдительность. Всегда следует помнить об ответственности за себя лично и своих близких, - отметил руководитель области.

Затем аким области Махамбет Досмухамбетов побывал в средней школе №16 имени Д.Жазыкбаева города Кульсары, прошедшей капитальный ремонт. В рамках программы "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы" в учебном заведении на 754 мест были проведены строительно-монтажные работы, обеспечив работой немало людей. По словам акима района, несмотря на существующие трудности, было создано более двух тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики.

Население Жылыойского района, являющегося средоточием нефтяной промышленности, составляет около 84 тыс. человек, из которых порядка 62 тысяч проживают в районном центре - городе Кульсары. Здесь глава региона осмотрел ряд социальных объектов, строящихся в рамках программы "Игилик", спонсируемой ТОО "Тенгизшевройл".

Ознакомился со строительством современной центральной районной больницы на 275 койко-мест. Оснащенная новейшим медицинским оборудованием больница будет сдана в эксплуатацию в декабре текущего года.

Следующим пунктом рабочей поездки стали работы по дноуглублению и благоустройству береговой зоны реки Курсай. Здесь на выезде из Камыскуль сооружен мост, проведены работы по благоустройству набережной, включая украшение национальным орнаментом. Вдоль набережной будут установлены фонари, скамейки и мусорные урны, что превратит ее в одну из достопримечательностей города.

В следующем году начнется строительство центрального стадиона на 3000 мест в городе Кульсары, со сдачей объекта в 2022 году. Здесь планируется также построить спортзал и бассейн. Территория объекта будет благоустроена и озеленена.

Еще один социальный объект, строящийся в рамках программы "Игилик", - новая городская школа на 580 мест, строительство которой завершится в следующем году.

Аким области Махамбет Досмухамбетов напомнил подрядчикам и спонсорам, что качество строительства и своевременная сдача социально значимых объектов будут под особым контролем.

В свою очередь, генеральный директор компании "Тенгизшевройл" Имер Боннер отметила: "Жылыойский район, особенно Кульсары, очень важен для нас. Это не только место расположения нашего производство, но и родной край многих сотрудников. Поэтому всегда стараемся инвестировать в район. Уже несколько лет мы поддерживаем проекты социальной инфраструктуры, реализуемых в Жылыойском районе в рамках программы "Игилик". Мы с нетерпением ждем момента, когда проекты будут завершены и социальные объекты заработают во благо жителей Кульсары".

После этого, глава региона провел специальное совещание с руководством компании "Тенгизшевройл". На нем рассматривались вопросы увеличения количества рабочих мест в следующем году, обеспечения приоритета местных кадров, а также, продолжение строительства социальных объектов.

Отметим, что это уже пятая поездка руководителя области Махамбета Досмухамбетова в Жылыойский район в текущем году. С начала года он дважды посещал каждый из шести других районов, где на местах знакомился с социально-экономической ситуацией, лично вникал в условия жизни и быта населения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!