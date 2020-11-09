Победа Байдена в США и курс тенге: Праздник будет недолгим

9 ноября - первый день, когда биржа откроется после официальной победы Бадейна, и ожидается, что рынок акций вырастет.

Опытный инвестор, долларовый миллионер с 7-летним опытом работы на Уолл Стрит, Эдвард Дубинский рассказал корреспонденту zakon.kz, почему праздник от победы на выборах в США Джозефа Байдена для тенге будет недолгим.

Пока весь мир делает все, чтобы спрятаться от COVID-19, рынок акций США бьет рекорды. 19 февраля индекс S&P 500 достиг своего рекордного максимума на уровне 3386.15. Вопреки международной панике из-за пандемии, индекс S&P 500 сейчас находится на уровне 3509.44, то есть 3.6% выше, чем рекордный уровень в марте. Тем не менее, Эдвард Дубинский, опираясь на свой опыт, ожидает скорый разворот в обратную сторону.

Инвесторам будет нелогично думать, что эйфория в США после победы Байдена продолжит разгораться с тем же темпом. Я предполагаю, что в какой-то момент оптимизм победы заменит реализация того, что экономика США и мира находятся в печальном состоянии, и что они не могут включиться, пока COVID-19 распространяется такими быстрыми темпами, - сказал Дубинский.

Эксперт рассказал, что Федеральная Резервная Система (ФРС – центральный банк в США) поддерживала финансовые рынки до сих пор в этом году за счет того, что печатала и вливала деньги в американские финансовые инструменты, таким образом, играя роль «покупателя последней инстанции». Но печатание денег не может быть бесконечным, оно приводит к инфляции, то есть, снижению стоимости своей валюты и в конечном итоге к повышению процентных банковских ставок, а значит, к спаду экономики, безработице и социальным трудностям.

Поэтому ФРС просит американское правительство «помочь» и влить деньги в экономику, не на финансовый рынок. До сих пор администрация Трампа отказывала в этой помощи, но администрация Байдена на ней будет настаивать, и скорее всего, протолкнет. Вопрос более важный – это когда, и есть риск, что помощь придет чересчур поздно в лице крайне перегретого рынка акций. Рынок может пережить значительные потери до того, как вмешается Байден и его команда. Что это означает для России, Украины, Казахстана и других стран бывшего СССР? Инвесторам стоит понимать, что финансовые рынки в наших странах достаточно маленькие и полностью зависят от движений на американском рынке и на рынке энергоносителей и природных товаров. Если рынок акций США начнет падать, он потянет вниз весь мир, включая рынки акций СНГ и подвергнет под опасность местные валюты в этих странах. Местные валюты уже сильно ослабли в этом году, и дополнительные проблемы в развитых экономиках и рынках только усугубят ситуацию, - сказал Дубинский.

В качестве примера он привел российский рубль, который торговался на уровне 61 рубля к доллару в начале 2020 года, а сейчас находится на уровне близко к 80 – это падение на более чем 30% за 8 месяцев.

Частичная причина обесценивания валют России и Казахстана – падение цен на энергоносители и металлы, которые являются основным источником доходов в бюджетах этих стран. Экономический спад в развитых странах (США, Германия и т.д.) и не только (Китай, например, является огромным импортером природных ресурсов, хотя и не считается развитой страной) привел к обвалу цен на природные ресурсы и соответственно надавил на бюджеты стран бывшего СНГ. То есть, все взаимосвязано. Экономический спад и падающие финансовые рынки в крупных развитых странах приводит к падению рынков и в СНГ, но и дополнительно подвергает стабильность местных валют под опасность. Так что в заключении стоит сказать, что сегодня около 60% населения Америки празднует и встречает нового Президента, но продолжительность этого праздника под вопросом, и вместе с ним финансовое состояние на рынках России, Украины, Казахстана и других постсоветских стран, - уверен Эдвард Дубинский.

Стоит добавить, что рынок надеялся на победу Байдена, потому что именно Демократическая сторона пообещала до выборов, что после того, как они возьмут Белый Дом, продвинут через Конгресс (законодательная власть в США) серию мер помощи населению и экономике в лице растущей угрозы от пандемии коронавируса. Победа 3 ноября теперь позволит новой администрации президента Байдена эти меры реализовать.

9 ноября - первый день, когда биржа откроется после официальной победы Бадейна, и ожидается, что американская биржа акций вырастет. Однако более важный момент – это что будет дальше, куда пойдут акции США, и что может подорвать эйфорию на финансовом рынке, которой до сих пор аккомпанировало поражение Дональда Трампа на выборах?

Стоит отметить, что новый Президент Байден не приступит к работе до 20 января, то есть в течение следующих двух с половиной месяцев ничего практически не изменится на финансовом и экономическом фронтах. Далее новый президент получит в наследство от своего предшественника целый ряд проблем - пандемия коронавируса, которая не только не угасает, а растет как дикий пожар и практически ежедневно бьет рекорды. В США средние ежедневные заражения превысили 120 000 человек, и эксперты предсказывают, что эта цифра может перескочить 200 000 к началу весны; американская экономика уже резко упала, и ожидается, что ВВП (стоимость экономики) может легко к концу года показать годовое падение в около 30%. Американская экономика - наиболее крупная в мире, и из-за этого спад в США приведет к спаду по всем мире; рынок акций США находится на историческом пике. Как бы парадоксально это не казалось, основной финансовый рынок (акции) агрессивно растет с конца марта, - заключил Эдвард Дубинский.

Альберт Ахметов

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