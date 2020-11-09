Во всех регионах Казахстана наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Индекс репродуктивности вируса по республике составляет 1,2, заполняемость инфекционных коек – 21%, реанимационных коек — 17%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах доложил министр здравоохранения А. Цой, контроле за соблюдением санитарных требований — министр внутренних дел Е. Тургумбаев, работе по мониторингу ценовой политики ПЦР-диагностики и средств индивидуальной защиты — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции С. Жумангарин, информационно-разъяснительной работе с населением — министр информации и общественного развития А. Балаева, ситуации в регионах — акимы Костанайской области А. Мухамбетов, Западно-Казахстанской области — Г. Искалиев, Акмолинской области — Е. Маржикпаев.

Благодаря проведению ранней вакцинации, всеобщему масочному режиму и мерам по дистанцированию, текущей осенью заболеваемость населения пневмонией и ОРВИ имеет устойчивую динамику к снижению. Например, только за октябрь, по сравнению с сентябрем, число заболевших пневмонией уменьшилось на 26% с 24,8 тыс. до 18,3 тыс., а острой респираторной вирусной инфекцией — на 7,6% с 286,8 тыс. до 265,3 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом, заболеваемость ОРВИ снизилось в 1,7 раза — с 441,2 тыс. в октябре 2019 г. до 265,3 тыс. в октябре.

В то же время во всех регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса по республике составляет 1,2, заполняемость инфекционных коек – 21%, реанимационных коек — 17%. В красную зону вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, в желтой зоне — Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

Премьер-министр поручил акимам регионов, находящихся в красной и желтой зонах, принять дополнительные меры по стабилизации ситуации и держать вопрос на особом контроле. Министерству здравоохранения поручено:

1. Обеспечить полную готовность всех медицинских служб на центральном и региональном уровне к возможному росту заболеваемости.

2. На постоянной основе вести разъяснительную работу с населением по соблюдению ограничительных мер.

3. Совместно с Пограничной службой, акиматами регионов усилить контроль за пригласительными документами от организаций здравоохранения, выдаваемых иностранцам для въезда в Казахстан.

4. Совместно с Министерством юстиции, акиматами определить перечень организаций здравоохранения в регионах, уполномоченных на выдачу приглашений иностранным гражданам для лечения на территории РК.

Министерству внутренних дел поручено усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением населением и субъектами бизнеса ограничительных и карантинных мер (с 17 августа т. г. в стране проведено 41 тыс. рейдовых проверок, выявлено 8,7 тыс. нарушений карантина).

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