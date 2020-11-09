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Токаев подписал поправки по вопросам энергетики, транспорта и госнаград

Об этом сообщает Акорда.

Фото : liter.kz9 ноября 2020, 16:25

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.


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