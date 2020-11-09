Токаев подписал поправки по вопросам энергетики, транспорта и госнаград
Об этом сообщает Акорда.
Фото : liter.kz9 ноября 2020, 16:25
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
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