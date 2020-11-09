Бессимптомный носитель COVID-19 прилетел в Нур-Султан из Минска 

В настоящее время он изолирован на домашний карантин.

На борт самолета должны заступать те пассажиры, у которых отрицательные результаты анализов на коронавирусную инфекцию. В первую очередь это снижает риск заражения других пассажиров, тем самым дает уверенность, что весь самолет летит "здоровым". Об этом сказала заместитель директора многопрофильной городской больницы № 3 Жанар Ксанова, сообщает zakon.kz.

Кроме того, прохождение ПЦР-тест до посадки на борт самолета экономит личное время самого гражданина. По прибытии на родину с ПЦР-справкой он спокойно отправляется домой.

Не стоит забывать про труд и физическую силу, которые уходят у медработников на авиапассажиров, – сказала Жанар Ксанова.

Медики утверждают, что основная часть выявленных положительных результатов среди международных рейсов – бессимптомные, которые в свою очередь могут быть источником заражения для окружающих. Человек, заведомо не зная того, что он бессимптомный носитель инфекции, может представлять угрозу заражения коронавирусной инфекцией.

С 6 октября по 9 ноября после проведения лабораторных исследований в карантинном стационаре выявлено восемь бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. Один из них 9 ноября прибыл рейсом Минск – Нур-Султан. В настоящее время изолирован на домашний карантин. Всего за этот период принято 164 рейса, 3211 пассажиров, - сообщается на сайте акимата Нур-Султана.

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