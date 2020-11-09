Метрополитен Алматы показал видео с блогером-зацепером

Экстремала все еще разыскивает полиция

Метрополитен Алматы распространил видео, на котором видно молодого парня, зацепившегося за вагон, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как к станции подъезжает поезд. В его хвосте был зацепер. После остановки он запрыгнул с вагона на перрон и забежал в последний вагон. Ранее стало известно, что он проехал от станции "Алмалы" до станции "Абай".

Напомним, экстремала все еще разыскивает полиция. По информации ДП он обязательно будет привлечен к ответственности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!