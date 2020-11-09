Метрополитен Алматы показал видео с блогером-зацепером
Экстремала все еще разыскивает полиция
Фото : скриншот видео9 ноября 2020, 17:52
Метрополитен Алматы распространил видео, на котором видно молодого парня, зацепившегося за вагон, передает zakon.kz.
На кадрах видно, как к станции подъезжает поезд. В его хвосте был зацепер. После остановки он запрыгнул с вагона на перрон и забежал в последний вагон. Ранее стало известно, что он проехал от станции "Алмалы" до станции "Абай".
Напомним, экстремала все еще разыскивает полиция. По информации ДП он обязательно будет привлечен к ответственности.
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