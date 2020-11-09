Горячие новости
Читайте также

Метрополитен Алматы показал видео с блогером-зацепером

Экстремала все еще разыскивает полиция

Фото : скриншот видео9 ноября 2020, 17:52

Метрополитен Алматы распространил видео, на котором видно молодого парня, зацепившегося за вагон, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как к станции подъезжает поезд. В его хвосте был зацепер. После остановки он запрыгнул с вагона на перрон и забежал в последний вагон. Ранее стало известно, что он проехал от станции "Алмалы" до станции "Абай".

Напомним, экстремала все еще разыскивает полиция. По информации ДП он обязательно будет привлечен к ответственности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты