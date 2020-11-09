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В Павлодаре убили мать с тремя детьми

Их обнаружил глава семейства.

Фото : пресс-служба9 ноября 2020, 17:56

В Павлодаре мужчина обнаружил, что погибла вся его семья, передает zakon.kz.

По информации областного Департамента полиции, сегодня в 12.00 часов в полицию поступило сообщение от мужчины, что в квартире по улице Айманова, 2, обнаружены четыре трупа.

Прибывшими на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что вернувшись домой, владелец квартиры не смог открыть дверь, так как дверь изнутри была закрыта на засов. Попросив у соседей болгарку, вскрыл дверь. Зайдя в квартиру, в одной из комнат обнаружил труп супруги и троих малолетних детей (2013, 2015 и 2017 годов рождения) с признаками насильственной смерти, - рассказали в полиции.

Супруги проживали вместе, это их общие дети. Порядок в квартире не нарушен.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 2 пункт 1 УК Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства выясняются, - отметили в полиции.


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