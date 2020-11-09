Переход на латиницу должен проводиться планомерно и постепенно - Токаев

Глава государства дал ряд поручений по вопросам, рассмотренным на совещании.

В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, передает zakon.kz.

В ходе совещания министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложили главе государства о предложениях, выработанных в ходе работы ученых-лингвистов и экспертов.

Актоты Раимкулова представила научно обоснованный проект алфавита. Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в традиционной народной письменности, не используются диграфы, т.е. обозначения одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка, - говорится на сайте Акорды.

Глава государства дал ряд поручений по вопросам, рассмотренным на совещании. В частности, Президент отметил необходимость проработать совместно с учеными проект алфавита и внести его на рассмотрение очередного заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику при Правительстве РК.

По результатам работы данной комиссии Правительство должно внести в Администрацию Президента проект Указа об утверждении усовершенствованного алфавита.

Не стоит забывать, что создание нового алфавита – это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития провести среди населения комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам внедрения нового алфавита с привлечением ученых, экспертов и представителей интеллигенции.

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