Появилась информация о задержании экс-заместителей руководства правления АО "TengriBank"

Их подозревают в хищении денежных средств банка на общую сумму свыше 8 млрд тенге путем выдачи заведомо безвозвратных займов.

Фото : @yyedilov

По информации некоторых источников, службой экономических расследований Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК задержаны экс-заместитель председателя правления АО "TengriBank" Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора Алматинского филиала АО "TengriBank" Асет Жадыков, передает zakon.kz. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ербол Едилов, внештатный советник премьер-министра РК. Их подозревают в хищении денежных средств банка на общую сумму свыше 8 млрд тенге путем выдачи заведомо безвозвратных займов. Редакция zakon.kz обратилась в КФМ МФ РК с запросом.

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