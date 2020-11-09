50 человек эвакуировали из загоревшейся больницы в Костанайской области

На данный момент жертв и пострадавших нет.

В Костанайской области загорелась районная больница, передает zakon.kz.

Вызов о пожаре в здании районной больницы Федоровского района поступил в 18:28.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия уже через четыре минуты. К прибытию пожарных огонь охватил кровлю, чердачное помещение и лифтовую шахту, на площади около 300 кв.м,- сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По предварительным данным 50 человек находившихся в здании больницы, были эвакуированы в срочном порядке. Спасены 4 больных из реанимационного отделения.

В настоящее время в ликвидации огня задействовано 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава ПЧ -7 Федоровского района. Для бесперебойной подачи воды используется пожарный гидрант и водоем, расположенные на территории больницы.

Дополнительно к месту пожара направлены силы и средства ближайших подразделений ДЧС Костанайской области в количестве 7 ед. техники и 25 человек личного состава.

На данный момент жертв и пострадавших нет.

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