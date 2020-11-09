Главный санврач внес изменения в постановление о пунктах пропуска на границе РК

Все прибывшие лица, при пересечении границы РК обязаны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток.

Главный санитарный врач РК внес изменения в постановление о пунктах пропуска на государственной границе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, все прибывшие лица, при пересечении границы РК обязаны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток. Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих;

Водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, следующие транзитом через территорию Республики Казахстан, проходят термометрию и анкетирование согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Водители, осуществляющие международные грузовые перевозки в двустороннем сообщении по территории Республики Казахстан; лица, связанные с перевозочной деятельностью на морском и речном транспорте проходят термометрию, анкетирование и должны предъявить справку. При отсутствии таковой граждане РК проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. После забора материала могут следовать по маршруту до места назначения.

Прибывшие граждане РК при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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