Зеленский заразился коронавирусом
Он заверил, что все будет хорошо, и что он сможет побороть инфекцию.
Фото : Pinterest9 ноября 2020, 21:39
Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19, передает zakon.kz.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать, — написал он.
Также Зеленский заверил, что все будет хорошо, и что он сможет побороть инфекцию.
На сегодняшний день на Украине зафиксировано более 469 тысяч случаев COVID-19, более 8,5 тысячи человек скончались в результате заражения.
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