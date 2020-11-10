Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны

В зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 01.00 (03.00 по Нур-Султану) 10 ноября, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Соответствующее сообщение глава армянского правительства разместил в понедельник, 9 ноября, на своей странице в Facebook.

Текст заявления "очень болезнен лично для меня и для нашего народа", признал Пашинян. "Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - добавил он.

По словам Пашиняна, "данный шаг основан на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации". "Это - не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения", - указал он.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. "Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях", - заявил он. Москва исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия "для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса". Путин сообщил также, что в Карабахе будут размещены российские миротворцы вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией и вдоль линии соприкосновения.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца сентября. За это время стороны неоднократно объявляли о перемириях, но ни разу не смогли продержаться и суток.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!