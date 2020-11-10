Водителей приговорили к пяти годам за смертельное ДТП

Оба признали свою вину.

За ДТП со смертельным исходом наказание понесли водители обоих авто в Алматы, передает zakon.kz.

Почти год назад на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Баянаульской произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель Subaru Legacy с пассажирами в салоне ехал по проспекту Суюнбая в южном направлении и поворачивал на Баянаульскую. Горел желтый сигнал светофора и Subaru тронулся. В этот момент по Суюнбая на север ехал Mitsubishi Pajero, тоже с пассажирами. Он попытался "проскочить" на уже моргающий желтый сигнал светофора. Subaru тронулся с места, чтобы завершить маневр.

Происходит сильное столкновение двух автомобилей. От удара Mitsubishi разворачивает и опрокидывается на крышу. В этот момент из салона вылетает женщина и ударяется об столб, установленный вдоль улицы. По инерции Mitsubishi продолжает тащить по асфальту, внедорожник заново опрокидывается и обратно встает на колеса, машина без управления продолжает движение по проезжей части. В результате происходит еще одно столкновение с третьим участником ДТП, внедорожник останавливается. Очевидно, что ДТП происходит по неосторожности, но необходимо провести тщательное расследование, ведь погибли два пассажира, находившиеся в салоне авто Mitsubishi, женщины, являвшиеся друг другу родственницами, 1955 года и 1998 годов рождения, – рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

В ходе судебного разбирательства оба подсудимых водителя А. Петин и Ж. Алипов вину признали в полном объеме. Вина подсудимых также подтверждается рапортами сотрудников полиции, справкой по дорожно-транспортному происшествию, протоколом осмотра места дорожно-транспортного происшествия, фото-таблицами, протоколами осмотра и проверки технического состояния транспортных средств, приобщенными к делу вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, протоколами допросов подозреваемых, свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения, протоколами допросов экспертов и другими материалами уголовного дела.

Суд считает, что виновность подсудимых А. Петина и Ж. Алипова в том, что они, управляя автомобилем, нарушили требования правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, установлена совокупностью вышеуказанных доказательств.

Приговором суда А. Петина и Ж. Алипова признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.345 ч.4 Уголовного кодекса и назначено по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет каждому.

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