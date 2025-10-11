#АЭС в Казахстане
Происшествия

К пяти годам лишения свободы приговорили водителя фуры, спровоцировавшего смертельное ДТП

фура, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 14:45 Фото: freepik
В специализированном межрайонном суде области Жетысу присяжные заседатели признали виновным водителя большегрузного автомобиля, ставшего виновником трагического ДТП, сообщает Zakon.kz.

Трагедия, в которой признали виновным мужчину, унесла жизни пяти человек, находившихся в легковых машинах, сообщили в прокуратуре области 11 октября 2025 года.

"По материалам дела, водитель автомашины марки "Volvo FH-Truck", следуя по трассе "Алматы – Усть-Каменогорск", несмотря на неблагоприятные погодные условия и гололед, не предпринял необходимых мер для безопасной остановки транспорта. В результате грузовик перегородил дорогу, и в него врезались три легковых автомобиля", – говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

"Прокуратура области Жетысу напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, ведь именно это является гарантией сохранности жизни и здоровья как самих участников движения, так и их близких".Прокуратура области Жетысу

Женщина погибла под колесами автобуса в Шымкенте 8 октября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
