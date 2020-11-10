Досаев рассказал о ситуации на мировых рынках после победы Байдена в США

Неопределенность относительно итогов президентских выборов в США снизилась на фоне победы кандидата Джо Байдена.

Председатель Национального банка Ерболат Досаев рассказал, как выборы в США повлияли на ситуацию на мировых рынках, передает корреспондент zakon.kz.

Неопределенность и волатильность на мировых фондовых рынках в октябре повысилась на фоне резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом в мире и президентских выборов в США. По итогам октября американские рынки акции закрылись с отрицательными значениями, — сказал Досаев.

По его словам, акции в Европе показали самое сильное падение с марта этого года, а инвесторы обеспокоены тем, что карантинные меры могут подтолкнуть экономику еврозоны к двойной рецессии.

Неопределенность относительно итогов президентских выборов в США, которая в октябре привела к удорожанию доллара США и ослаблению валют развивающихся стран, в конце прошлой недели снизилась на фоне победы кандидата от демократической партии Джо Байдена. Эта новость, а также предполагаемое отсутствие контроля над Сенатом со стороны демократической партии, были восприняты рынком позитивно с учетом возможности согласования новой программы помощи экономике, — объяснил глава Нацбанка.

Он добавил, что на товарных рынках к концу октября наблюдалось падение на фоне обсуждения введения локдаунов во Франции и Германии.

В целом, на Европу приходится 20% мирового потребления нефти. Если к Франции и Германии присоединятся другие европейские страны в ноябре и декабре добыча нефти снова может превысить спрос. Это окажет давление на ОПЕК и планы нарастить добычу с января 2021 года могут быть пересмотрены, — отметил Досаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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