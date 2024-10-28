Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США, сообщает Zakon.kz.
Иностранные СМИ пишут, что перед этим он отстоял в очереди около 40 минут.
По информации CBC News, Байден голосует недалеко от Уилмингтона, штат Делавэр, где он провел выходные, прежде чем вернуться в Белый дом.
"Пойдем голосовать", – призвал американцев Байден, направляясь на избирательный участок, где он приветствовал избирателей вместе с членом палаты представителей Лизой Блант Рочестер, которая баллотируется на пост представителя штата в Сенате.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
Pres. Biden cast an early ballot in the 2024 general election in Wilmington, Delaware. https://t.co/mRRbPGYasJ pic.twitter.com/d4nwaR3ZRo— ABC News (@ABC) October 28, 2024
Ранее сообщалось, что будет с тенге, если президентом США станет Дональд Трамп.
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