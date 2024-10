Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Иностранные СМИ пишут, что перед этим он отстоял в очереди около 40 минут.

По информации CBC News, Байден голосует недалеко от Уилмингтона, штат Делавэр, где он провел выходные, прежде чем вернуться в Белый дом.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.

Pres. Biden cast an early ballot in the 2024 general election in Wilmington, Delaware. https://t.co/mRRbPGYasJ pic.twitter.com/d4nwaR3ZRo