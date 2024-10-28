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Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

президент США, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 21:51 Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что перед этим он отстоял в очереди около 40 минут.

По информации CBC News, Байден голосует недалеко от Уилмингтона, штат Делавэр, где он провел выходные, прежде чем вернуться в Белый дом.

"Пойдем голосовать", – призвал американцев Байден, направляясь на избирательный участок, где он приветствовал избирателей вместе с членом палаты представителей Лизой Блант Рочестер, которая баллотируется на пост представителя штата в Сенате.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.

Ранее сообщалось, что будет с тенге, если президентом США станет Дональд Трамп.

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