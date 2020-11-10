Дарига Назарбаева запустила работу молодежных развивающих диалоговых площадок

Назарбаева высоко оценила вклад волонтеров в оказании поддержки людям в период пандемии, работу молодежи, которая вносит неоценимую помощь в обеспечении безопасности людей во время ЧП и карантина.

Для молодежи Казахстана с 9 ноября начата работа развивающих онлайн диалоговых площадок, помогающих освоению новых знаний и навыков, личной и профессиональной самореализации, передает zakon.kz,

Об этом стало известно в ходе проведенного онлайн-форума "Жаңа жағдайдағы жастар: іс-қимыл кезеңі", организованного Министерством информации и общественного развития РК совместно с Конгрессом молодежи Казахстана.

В форуме приняли участие директор Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Дарига Назарбаева, Министр информации и общественного развития Аида Балаева, свыше 500 студентов вузов и колледжей со всех регионов Казахстана.

Во время форума, открывающего серию интернет-конференций, Дарига Назарбаева подчеркнула: "Все мы прекрасно понимаем, что пандемия быстро не закончится и надо быть готовыми действовать ещё продолжительное время в её условиях. Для нас с вами это значит продолжать помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это значит учиться правилам безопасности, учиться ответственности за себя и окружающих, всемерно поддерживать лучший опыт, передавать его молодежи. Сейчас страна особенно нуждается в простых и конкретных малых делах – вклада каждого на своем месте. В этом смысле организуемые диалоговые площадки дают возможность передать молодежи ценный опыт, ментально обогатиться, стать сильнее и достигать успехов".

Образовательный проект "Жаңа жағдайдағы жастар: іс-қимыл кезеңі" состоит из трех диалоговых площадок - "Online bilim", "Online dialog", "Open talks". Их работа организуется в период с 9 ноября по 8 декабря текущего года.

Участвуя в работе площадок, молодежь при помощи квалифицированных тренеров, экспертов, руководителей госучреждений и НПО сможет повысить свой профессионализм, обрести новые компетенции.

Тематики диалоговых площадок охватывают самые разные направления. Так "Online bilim" посвящена волонтерской деятельности, информационным технологиям, молодежному предпринимательству, личностному развитию.

В рамках работы "Online dialog" пройдут обсуждения актуальных проблем общества. "Open talks" - об успешно реализованных идеях и стартап-проектах.

Для участия в работе площадок необходимо зарегистрироваться на сайте jascongress.kz. За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефону +77077314553.

После завершения онлайн-форума Дарига Нурсултановна посетила Республиканский фронт-офис волонтеров "Birgemiz". Ознакомившись с работой офиса, а также региональных его подразделений, она высоко оценила вклад волонтеров в оказании поддержки людям в период пандемии, работу молодежи, которая вносит неоценимую помощь в обеспечении безопасности людей во время ЧП и карантина.

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