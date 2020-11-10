Осадки и гололед. В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
МЧС рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность.
По данным РГП "Казгидромет" 10 ноября в 12 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Нур-Султане ожидается гололед, ветер 15-20 м/с, низовая метель.
В Акмолинской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 порывы 23-28 м/с.
В Актюбинской области местами туман, ветер 16 м/с.
В Атырауской области местами туман.
В Восточно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, местами сильные осадки, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Костанайской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами туман.
В Павлодарской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Туркестанской области местами туман, ветер 15-20 м/с.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!