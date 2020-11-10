Осадки и гололед. В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

МЧС рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность.

По данным РГП "Казгидромет" 10 ноября в 12 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане ожидается гололед, ветер 15-20 м/с, низовая метель.

В Акмолинской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области местами туман, ветер 16 м/с.

В Атырауской области местами туман.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, местами сильные осадки, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами туман.

В Павлодарской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами туман, ветер 15-20 м/с.

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