В ТРЦ "Достык Плаза" в Алматы произошел пожар

На втором этаже было сильное задымление.

10 ноября на складе ТРЦ "Достык Плаза" в Алматы произошел пожар, передает zakon.kz.

Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу в 06:36 часов.

По прибытию было обнаружено сильное задымление на втором этаже. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы при помощи тепловизора обнаружен очаг возгорания в помещении склада с ТМЦ, - сообщили в ДЧС.

Возгорание было локализовано за 24 минуты, ликвидировано полностью в 07:21. Распространение пожара на близлежащие бутики торгового центра не было допущено.

В здании своевременно сработала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, что также позволило ограничить распространение возгорания.

Жертв и пострадавших нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd) 9 Ноя 2020 в 7:32 PST

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