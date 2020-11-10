В ТРЦ "Достык Плаза" в Алматы произошел пожар
На втором этаже было сильное задымление.
Фото : tsdservice.kz10 ноября 2020, 10:35
10 ноября на складе ТРЦ "Достык Плаза" в Алматы произошел пожар, передает zakon.kz.
Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу в 06:36 часов.
По прибытию было обнаружено сильное задымление на втором этаже. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы при помощи тепловизора обнаружен очаг возгорания в помещении склада с ТМЦ, - сообщили в ДЧС.
Возгорание было локализовано за 24 минуты, ликвидировано полностью в 07:21. Распространение пожара на близлежащие бутики торгового центра не было допущено.
В здании своевременно сработала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, что также позволило ограничить распространение возгорания.
Жертв и пострадавших нет.
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