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Происшествия

Пожар произошел в ТРЦ "Москва" в Алматы

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 17:44 Фото: Zakon.kz
2 января 2025 года в алматинском торгово-развлекательном центре "Москва" произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, загорелся электродвигатель воздуховода вытяжной трубы в крыше здания.

"Пожар уже локализовали. Предварительно, пострадавших нет".

В департаменте напомнили, что для профилактики возгорания жировых отложений в вытяжке необходимо проводить своевременную очистку. Также, чтобы избежать короткого замыкания электропроводов, нужно соединять жилы проводов при помощи опрессовки, спайки и спецзажимов.

Ранее пожарные показали страшные кадры спасения от огня дачного поселка в Акмолинской области.

Андрей Дюсупов
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