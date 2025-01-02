Пожар произошел в ТРЦ "Москва" в Алматы
Фото: Zakon.kz
2 января 2025 года в алматинском торгово-развлекательном центре "Москва" произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДЧС Алматы, загорелся электродвигатель воздуховода вытяжной трубы в крыше здания.
"Пожар уже локализовали. Предварительно, пострадавших нет".
В департаменте напомнили, что для профилактики возгорания жировых отложений в вытяжке необходимо проводить своевременную очистку. Также, чтобы избежать короткого замыкания электропроводов, нужно соединять жилы проводов при помощи опрессовки, спайки и спецзажимов.
Ранее пожарные показали страшные кадры спасения от огня дачного поселка в Акмолинской области.
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