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Доллар еще подешевел на торгах на 2 тенге

Курс доллара начал снижаться с понедельника.

Фото : Rt.com10 ноября 2020, 11:13

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 428,970 тенге, снизившись на 2,20 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 429-430,5 тенге, евро - 509-512 тенге, рос. рубль - 5,58-5,65 тенге.

Между тем vировые цены на нефть после стремительного роста накануне снижаются на торгах 10 ноября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,34%, составив $39,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе уменьшились на 1,04% — до $41,96 за баррель.


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