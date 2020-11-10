Минздрав будет прорабатывать вопрос покупки американской вакцины Pfizer

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала эффективность более 90%.

Минздрав будет прорабатывать вопрос покупки вакцины у американской компании Pfizer. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Асылбеков, сообщает корреспондент zakon.kz.

Вы знаете, что эта информация вышла только вчера. Мы тоже узнали из СМИ. Минздрав будет срочно этот вопрос прорабатывать. Мы подходим здесь комплексно, есть вакцина отечественная, РФ, другие вакцины. До этого третья фаза не была ни у кого закончена. После регистрации данной вакцины мы будем в этом контексте работать. И с компанией BioNTech, и с Pfizer ее учредителем, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, накануне американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90% эффективность.

Третья фаза испытаний стартовала 27 июля, в ней приняли участие 43 тыс. человек, почти 40 тыс. из них уже получили вторую дозу потенциальной вакцины.

Компании будут до середины ноября собирать информацию о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Американские СМИ указывают, что если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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