Главный санврач Алматы подписал постановление об ограничениях

С 19 по 30 ноября будет разрешена деятельность в тестовом режиме катка "Медеу".

Главный санитарный врач Алматы Жанарбек Бекшин 9 ноября подписал новое постановление, передает zakon.kz.

Вносятся изменения в постановление №64 от 26 октября.

Со второй четверти текущего учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах до 15 человек, обучение в дежурных классах с 1 по 5 классы.

Разрешается деятельность объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) без справки ПЦР-обследования на коронавирус; объектов туризма (дома отдыха, санатории, курорты, турбазы) по проживанию населения более 3-х дней при наличии справки ПЦР-обследования.

С 19 по 30 ноября будет разрешена деятельность в тестовом режиме катка "Медеу". И с 16 по 30 ноября также в тестовом режиме разрешена деятельность ГЛК Шымбулак".

С 10 ноября разрешена деятельность театров при заполняемости не более 50%, но не более 100 человек в зале.

С 10 ноября разрешается проведение коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в мечетях, за исключением жума-намаза. С заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале.

Вводится ограничение работы по времени. Так, в постановлении сказано, что разрешается деятельность ТРЦ и ДТ до 22.00 часов (в будние дни и по субботам). А также разрешается деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков до 17.00 часов. При соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя.

Разрешена деятельность объектов питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест. На час сокращается время их работы - до 22.00 часов.

В постановлении также ставится вопрос установки ультрафиолетовых ламп в общественном транспорте города. Он также будет работать каждый день, без ограничения времени. Но исключен следующий момент: "увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест".

Вводится пункт, обязывающий руководителей организаций и учреждений (офисов) обеспечить перевод на дистанционный формат работы не менее 50% работников (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Также вводится запрет на выход из жилищ на улицу без крайней нужды граждан старше 65 лет.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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