С 19 ноября откроют Медеу, с 16 ноября - Шымбулак.

Шымбулак и Медеу откроются в тестовом режиме, сообщает zakon.kz.

Разрешена деятельность в тестовом режиме объектов туризма - с 19 ноября до 30 ноября 2020 года спортивно-оздоровительного центра "Медеу" и с 16 ноября до 30 ноября 2020 года горно-лыжного курорта "Шымбулак" с одномоментной заполняемостью ледового катка "Медеу" при каждом сеансе не более 500 человек и посетителями курорта "Шымбулак" не более 30% от проектной, - говорится в постановлении главного санитарного врача Алматы Жанарбека Бекшина.

Также разрешена деятельности объектов общепита горнолыжного курорта "Шымбулак" и спортивно-оздоровительного центра "Медеу" с установлением в залах не более 50 посадочных мест и на открытом воздухе, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 м и без проведения коллективных мероприятий, при строгом соблюдении требований постановления ГТСВр РК № 57.

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