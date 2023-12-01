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Когда откроют дорогу Медеу – Шымбулак

Когда откроют дорогу Медеу – Шымбулак Фото: пресс-служба акимата Алматы
Въезд по дороге Медеу – Шымбулак откроют в воскресные дни. Об этом рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, въезд для автотранспорта и пеших туристов по закрытой из-за проведения аварийно-восстановительных работ дороге Медеу – Шымбулак будет открыт с 1 декабря 2023 года по воскресеньям.

"В эти дни работы проводиться не будут, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет".Пресс-служба акимата Алматы

В остальные дни пропускной режим действует по прежнему графику:

  • до 9:00 и после 18:00 въезд разрешен для водителей электромобилей и такси;
  • в период с 13:00 до 14:00 въезд разрешен только для специального транспорта технических служб.
"В эти дни проход для пешеходов по дороге строго запрещен. Пеший проход доступен по студенческой тропе".Пресс-служба акимата Алматы

Власти напомнили, что на склонах гор "Мохнатка" и "Горельник" проводятся работы по ликвидации последствий камнепада. С 25 октября 2023 года по настоящий день работы по оборке (очистке) склона выполнены на 80%. Также проводится укрепление склона с применением буровых установок и строительство ливневой системы.

"Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы.

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О том, что на дороге Медеу – Шымбулак установили пропускной режим въезда, стало известно 7 ноября 2023 года. Подробности здесь.

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