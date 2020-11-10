Посмотрите на фото - это не фотошоп, а снимок настоящего орка
Мужчина стал похож на орка после множества операций.
Фото : Instagram10 ноября 2020, 12:38
41-летний фанат компьютерной игры Warcraft захотел стать похожим на одного из ее персонажей. После нескольких операций и нанесенных татуировок бразилец стал похож на орка, передает zakon.kz.
Историю фаната рассказали бразильские издания. Выяснилось, что 80% тела мужчины покрыто татуировками, а в числе перенесенных им операций - пирсинг, операции на языке, глазах, нижней челюсти, кроме того, к зубам фанатов прикреплены 2 клыка.
Таким образом, после множества операций мужчина стал похож на настоящего орка. Теперь он будет выглядеть всегда, если, конечно, не захочет быть похожим на какого-либо другого персонажа игры.
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