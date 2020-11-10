На 83 тысячи тенге оштрафовали сельчанина за организацию кокпара
На данное мероприятие собралось более 200 человек.
Фото : пресс-служба10 ноября 2020, 13:07
В Туркестанской области привлекли к ответственности сельчанина, организовавшего кокпар во время карантина, передает zakon.kz.
В ходе очередных рейдов участковые инспекторы в составе мобильных групп выявили, что в районе села Алгабас Толебийского района проводится состязание "кокпар". Как оказалось, на данное мероприятие собралось более 200 человек. Стражи порядка провели с участниками "кокпара" и местными жителями, не соблюдающих установленные требования карантина, разъяснительную работу о недопустимости нарушений ограничительных мер, - сообщили в полиции.
Кроме того, в отношении организатора кокпара составили административный протокол по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).
Собранные материалы полицейские направили в соответствующие органы. В результате нарушителя карантинного режима оштрафовали на 30 МРП (83 340 тенге).
Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать карантинные требования, носить маски, соблюдать дистанцию и регулярно пользоваться антисептиками, а также воздержаться от посещения места массового пребывания людей.
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