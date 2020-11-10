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Как будут учиться школьники во второй четверти

Решение по регионам, находящимся в красной и желтой зоне, будет приниматься на МВК.

Фото : klike.net10 ноября 2020, 14:07

Вице-министр образования и науки Казахстана Мирас Дауленов ответил на вопрос о том, как будут учиться школьники во второй четверти, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что решение по данному вопросу будет приниматься с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Если говорить о регионах, находящихся в красной и желтой зоне, то их будет рассматривать Межведомственная комиссия. В целом ведомство готово как к онлайн-формату, так и к оффлайн.

Ситуация меняется буквально ежедневно. Вы видите, что происходит в других странах, какова динамика роста заболевания коронавирусной инфекции. Все это будет решаться с учетом того, насколько регион расположен близко к данным очагам эпидемиологической ситуации. Я уверен, что в ближайшее время решение по данному вопросу будет принято и доведено до СМИ и общественности, - сказал вице-министр образования.

Ранее Межведомственной комиссией было принято решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся. По заявлению родителей в дежурных классах разрешат учиться 1-5 классам, в международных школах - до 7 класса.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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