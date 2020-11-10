Увековечена память генерала Кайдарова, погибшего в авиакатастрофе в Алматы

Рустем Кайдаров – видный государственный и общественный деятель, трагически погибший при крушении самолета в аэропорту Алматы 27 декабря 2019 года.

В Алматы на жилом доме, где жил заслуженный работник МВД СССР, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров установлена мемориальная доска, сообщает zakon.kz.

Торжественная церемония установления мемориальной доски в честь памяти генерал-майора юстиции Рустема Кайдарова прошла сегодня по адресу ул. Мауленова, 120. В этом доме легендарный генерал жил с 1991 по 2019 год.

Мероприятие проведено Республиканским общественным объединением "Совет генералов", где Рустем Кайдаров до последнего дня был председателем президиума, и акиматом г. Алматы.

Рустем Кайдаров – заслуженный работник МВД СССР, почетный ветеран МВД РК, кавалер орденов "Парасат", "Құрмет", "Звезда Содружества", академик, профессор, в свое время был заместителем министра

- Генерал Кайдаров до последнего дня находился на своем боевом посту – служил Отечеству и народу Казахстана, - отметил генерал-майор Махмут Телегусов, ныне председатель Президиума РОО "Совет генералов". – Это был Человек с большой буквы, не подающийся возрастным требованиям и ограничениям, его жизненный и служебный путь от рядового следователя до заместителя министра внутренних дел является примером для подрастающего поколения. Рустем Есимханович стоял у истоков создания МВД РК, воспитал целую плеяду генералов и внес неоценимый вклад в развитие правоохранительных органов нашей страны. Благодаря ему был реализован первый в Казахстане инновационный комплексный проект "Криминалистический центр генерал-майора юстиции Р. Кайдарова". Кроме этого, он является автором и разработчиком визуализированного 3D-проекта Криминального центра. Данный многофункциональный комплекс позволяет проводить широкий спектр следственных, судебных и процессуальных действий с участием преподавателей, практических работников и студентов.

Под руководством генерал-майора Кайдарова Советом генералов были организовано и проведено множество мероприятий, направленных на защиту прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных, на формирование антитеррористического сознания общества, противодействие религиозному экстремизму и терроризму, военно-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти героев-казахстанцев и многое другое.

Созданный Рустемом Кайдаровым "Совет генералов" активно и плодотворно взаимодействует со всеми ветеранскими организациями ВС РК, КНБ, Пограничной службы, МВД, Национальной гвардии, прокуратуры и воинов–интернационалистов, а также с ветеранскими организациями России, Киргизии, Узбекистана и Международной Ассоциации полицейских.

Совет генералов является уникальной ветеранской организацией, объединившей в своих рядах генералов разных силовых структур.

Торгын Нурсеитова

Фото Николая Колобова

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