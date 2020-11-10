Судья рассказала, почему трудно отправлять за решетку пьяных водителей

Среди таких горе-водителей бывают медработники, инженеры и другие, казалось бы, серьезные люди, имеющие хорошие семьи, работу.

Садиться за руль в нетрезвом виде - преступление, за которое сегодня лишают свободы. Об этом рассказала судья Казыбекбийского районного суда г. Караганды Шынар Ргебек, сообщает zakon.kz.

Как написала на своей странице в Facebook судья Шынар Ргебек,управление транспортным средством требует от водителя точной координации движений и концентрации внимания, а вождение автомобиля под управлением нетрезвого водителя порой становится "оружием массового поражения". Говоря об этом, судья привела примеры из судебной практики.

"На прошлой неделе вынесла очередной приговор в отношении пьяного водителя, - пишет Шынар Ргебек. - Мера наказания – лишение свободы лицу, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, который только вчера освободился от административного ареста и лишен прав на 7 лет, а уже на следующий день после освобождения вновь задержан за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

О чем это говорит? О том, что человек, даже отсидев административный арест 20 суток и лишившись водительского удостоверения на 7 лет, не сделал для себя должных выводов, не встал на путь исправления, проигнорировав вынесенный в отношении него судебный акт.

Думаю, следует напомнить автолюбителям об ужесточении с начала 2020 года ответственности за данный вид преступления - ст.346 Уголовного Кодекса, которая в зависимости от тяжести последствий предусматривает в числе других, наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет".

Управление транспортным средством требует от водителя точной координации движений и концентрации внимания, а вождение...

По ее словам, в статистике Казыбекбийского районного суда города Караганды за три последние года количество таких дел, к сожалению, не уменьшается, но по мере наказания в 2020 году, в отличие от прошлых лет, к лишению свободы на сроки от 6 месяцев до 3-х лет приговорены подсудимые по всем делам с пожизненным лишением прав управлять транспортными средствами.

- Как правило, такие водители имеют полноценные семьи, работу, высшее образование и положительно характеризуются обществом. Поэтому очень сложно морально лишать их свободы, отрывать отца от детей, мужа от жены, сына от матери, оставлять семью без кормильца и так далее, - комментирует судья. - При этом практически все осужденные указывают суду в виде смягчающего обстоятельства на то, что имеют на иждивении несовершеннолетних детей, беременную супругу, инвалидов родителей и прочее.

Но есть и другая, скажем, страшная сторона медали, из-за которой хотелось бы обратиться к таким автолюбителям и их окружению, которые допускают то, что вы садитесь за руль в нетрезвом виде: опомнитесь, это преступление, за которое в нынешней судебной практике, лишают свободы! Вашими же доводами к вашему сведению: у вас есть семья, работа, жизнеобеспечение и благосостояние которых во многом зависит от вас. Также нельзя игнорировать тот факт, что, садясь за руль в пьяном виде, вы, кроме покоя в своей семье и окружении, рискуете уже здоровьем и жизнью других людей.

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