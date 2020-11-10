ТРЦ в Алматы будут работать в субботу и воскресенье - Бекшин

Он разъяснил новое постановление.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин разъяснил свое постановление №65 по части работы торгово-развлекательных центров в выходные дни, передает zakon.kz.

Сейчас постановлением главного государственного санврача РК по времени работа торговых центров не регламентируется. Раньше, если в субботу воскресенье они не работали, теперь торговые центры будут работать, но работа торговых центров тоже сокращена на 1 час, - сказал Бекшин на площадке Региональной палаты предпринимателей Алматы.

Напомним, что в постановлении сказано, что разрешается деятельность ТРЦ и ДТ до 22.00 часов. А также разрешается деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков до 17.00 часов. При соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя.

Разрешена деятельность объектов питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест. На час сокращается время их работы - до 22.00 часов.

Альберт Ахметов

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