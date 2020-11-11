Чешская военная разведка предупреждает об угрозе Третьей мировой войны

Особую опасность, как следует из отчета разведки, представляет злоупотребление прогрессивными технологиями.

Как сообщает издание "Лидове новины", военная разведка Чехии подготовила отчет о своей деятельности за 2019 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В документе сообщается об угрозе Третьей мировой войны, которая может начаться из-за злоупотребления прогрессивными технологиями.

Возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки. На данный момент идет формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него вступить. Постепенно определяются технические средства, которые будут задействованы в конфликте, - сообщается в отчете.

В разведслужбе указали на то, что особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Так, к глобальному конфликту может привести кибератака или нападение с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые боевики переделают в боевые.

Глобальный конфликт также может возникнуть на фоне напряженности, существующей между США, РФ и КНР.

Существует недостаток диалога, усиливается конфронтация как способ решения нарастающих проблем и противоречий, - считают в разведслужбе.

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